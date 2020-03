Coronavirus: bandiere a mezz'asta a Caprera, casa Garibaldi

(ANSA) - LA MADDALENA, 31 MAR - Nel giorno del lutto e del dolore nazionale, la bandiera tricolore sventola a mezz'asta anche a Caprera, isola dell'arcipelago di La Maddalena. Ultima dimora di Giuseppe Garibaldi, protagonista dell'Unità d'Italia, Caprera - che dedica all'eroe dei due mondi un compendio museale e per questo è considerata un luogo simbolo della storia unitaria - per volontà dei responsabili del museo garibaldino e del sindaco Luca Montella oggi si è unita al silenzioso ricordo delle vittime dell'epidemia e all'omaggio del Paese ai suoi operatori sanitari.

Al tributo non si è sottratta la Brigata Sassari, con le bandiere italiana ed europea a mezz'asta sulle facciate delle caserme che ospitano i suoi reparti proprio mentre a Sassari l'esercito è impegnato in prima linea nella lotta all'epidemia.

