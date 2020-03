Coronavirus: cani rifugio protagonisti campagna solidarietà

Se diverse aziende stanno riconvertendo le proprie produzioni per far fronte all'emergenza Covid-19, anche alcuni canili si stanno riorganizzando per dare una mano in questo momento di difficoltà generale. E' il caso del rifugio Facedog di Macomer che ha avviato una raccolta fondi attraverso la piattaforma gofundme destinata alle ambulanze del 118 della Assl di Oristano per le postazioni di Macomer, Bosa, Ghilarza, Ales ed Oristano con il quale l'associazione che gestisce il rifugio ha un canale diretto. La campagna social per le donazioni viene portata avanti direttamente dagli ospiti a quattro zampe del rifugio, che non è nuovo questo tipo di iniziative su Facebook che hanno per protagonisti i cani da adottare. Ad oggi sono già stati raccolti oltre 3.000 euro e acquistati quattro generatori di ozono. Ma la gara di solidarietà prosegue con gli appelli sul web.