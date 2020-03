Coronavirus: 31 anziani positivi Sassari

(ANSA) - SASSARI, 30 MAR - Dopo i contagi a Casa Serena, Il coronavirus si è diffuso anche nella casa di riposo per anziani "Rsa San Nicola" a Sassari, dove nei giorni scorsi erano stati registrati alcuni decessi sospetti e, secondo la Cisl, erano risultati affetti da Covid-19 tre pazienti e sette operatori sanitari. Oggi l'assessore della Sanità Mario Nieddu conferma all'ANSA che le ultime analisi dei tamponi effettuati hanno dato esito positivo per 31 degli anziani presenti. I dati definitivi sono arrivati solo ieri notte quindi non rientrano nell'ultimo bollettino divulgato dalla Regione alle 19, in occasione della videoconferenza con i giornalisti. Da 638, dunque, il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza diventa di 669. (ANSA).