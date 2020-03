Coronavirus: primo parto in tenda triage a Cagliari

Prima nascita in una tenda triage allestita per l'emergenza coronavirus. È avvenuto a Cagliari, all'ospedale Santissima Trinità. In piena notte è venuta alla luce con un parto cesareo Ginevra, una bimba di 3,775 chili. La mamma, sottoposta al tampone, fortunatamente è risultata negativa. L'emergenza è scattata in piena notte quando la giovane è entrata in travaglio. È andata al Policlinico di Monserrato ed è stata subito dirottata verso il Santissima Trinità, ospedale attrezzato per il coronavirus, perché si sospettava fosse affetta dal virus.

La donna è stata accolta nella tenda triage del reparto di Ginecologia, attrezzato con riscaldamento e lettini per il parto, ed è stato eseguito il tampone. Non è stato possibile però attendere i risultati ed è stato praticato un taglio cesareo senza peridurale per far nascere la bimba. Il responso del tampone è arrivato contemporaneamente al primo vagito della piccola Ginevra: negativo. Un sospiro di sollievo per la mamma, i medici e anche per il papà. La piccola e la mamma si trovano adesso ancora in ospedale e stanno bene.