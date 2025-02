Geppi Cucciari in bianco e nero: 'Buona nazione, volevo dire buona visione'

"La trasmissione riprenderà appena possibile. Riprendono le trasmissioni, scusandocene moltissimo". Parte un video in bianco e nero con Geppi Cucciari che apre la quarta serata del Festival di Sanremo. In versione annunciatrice, dice: "Signore e signori buonasera, tra poco a colori per le zone già raggiunte da questo segnale andrà in onda dal teatro Ariston in Sanremo la 'i' 'v' serata dell'LXXV Festival della canzone italiana. Un avviso: purtroppo, nonostante indicazioni del ministero del Made in Italy, nel corso della serata saranno eseguiti anche brani stranieri. Ce ne scusiamo con i telespettatori. Per i temi trattati - conclude - la visione della trasmissione è sconsigliata ad un pubblico già assonnato. Buona nazione, volevo dire buona visione".

"Quale persona, che ambisce di dare del tu all'ironia, vorrebbe salire su questo palco dopo Roberto Benigni. Grazie. Grazie, Graziella e grazie al Carlo". A Geppi Cucciari l'ingrato compito di calcare il palco dell'Ariston dopo il premio Oscar. La comica prende di mira Conti: "Complimenti di cuore, stai andando benissimo, ascolti più tu che i servizi segreti. Dì la verità: ti hanno chiamato perché era andato al Nove anche il segnale orario, gli altri non rispondevano al telefono". L'ironia di Cucciari è travolgente: "Dimmelo subito se c'è un bambino prodigio anche stasera, uno che ci fa sentire tutti scemi di nuovo. Il figlio di Musk aveva judo?", "sono qui a co-condurre e si ignorano i motivi del gesto", "per preservare il politicamente corretto gli artisti dei duetti saranno indicati come Cantante 1 e Cantante 2". Si diverte anche sul regolamento: "è ricavato dal calcolo Inps per la pensione di un ventenne" e "sala stampa, televoto e giuria delle radio si guardano in cagnesco come governo e csm". Ha poi concluso: "Il vincitore è Fausto Leali perché il festival è truccato! e comunque il codice decisivo per vincere è il codice iban".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA