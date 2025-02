Sanremo: Cristiano Malgioglio, bavero scultura e strascico rosso 'lungo 50 metri'

Abituato a stupire con i suoi look stravaganti, per il suo debutto sul palco di Sanremo Cristiano Malgioglio ha scelto un appariscente abito nero e rosso, con enorme bavero scultura e strascico di velo rosso "lungo 50 metri". "Ci puoi arrivare a Ventimiglia", scherza Carlo Conti. L'enorme fiocco che avvolgeva l'anno scorso i Ricchi e Poveri evidentemente ha fatto scuola.

"Sai da dove vengo? Dal Massachusetts", dice Malgioglio storpiando il nome dello stato americano. Poi confessa: "È talmente bello essere qui, in 50 anni di carriera in cui ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, non so se è un regalo, forse per tutte le cose che ho fatto me lo meritavo anche, ti ringrazio Carlo, ringrazio la Rai".

