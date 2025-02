Nino Frassica scende le scale di Sanremo con capelli da Malgioglio

"Sono doppiamente contento perché oggi per me è un festeggiamento: 39 anni fa e 9 mesi e 18 giorni debuttavo in televisione con Quelli della notte con Renzo Arbore": lo dice Nino Frassica dopo aver sceso le scale dell'Ariston a Sanremo con acconciatura scura e ciuffo bianco 'alla Malgioglio'. "Signore e signori vince... Si sa da novembre", scherza il comico siciliano prendendo un cartellino dalle mani di Carlo Conti, prima di lanciare la ' aticilbbup' o meglio, capovolgendo il foglio, la pubblicità.

