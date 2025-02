Benigni a Mattarella: "Orgogliosi che lei ci rappresenti"

"Due anni fa su quel palco c'era il presidente Mattarella: si commosse, di divertì e commuovere il presidente è un'emozione che ti entra dentro il corpo e l'anima, perché è una persona straordinaria. Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità". Lo dice Roberto Benigni all'Ariston, nel giorno dell'affondo della Russia contro Mattarella. "A lei tutta la solidarietà del popolo italiano", gli fa eco Carlo Conti.

"Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all'Italia, figurati se non vedi Sanremo. Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C'era anche l'anno scorso e l'anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un po' di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica". Così Roberto Benigni nel suo intervento al festival di Sanremo giocando sull'artista in gara e la premier Meloni.

"La politica non c'è, Sanremo si sa è una situazione tesa. Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso", ha ironizzato Benigni entrando in scena all'Ariston e travolgendo subito Carlo Conti.

"Hai chiamato tutti: dalla Clerici a Gerry Scotti da Mediaset. Tu sì che hai fatto il campo largo...", ha detto ancora Benigni rivolto a Carlo Conti.

"Bravo, ti ho visto dappertutto. Se mettete ora su Rai2 c'è lui in diretta, è capace di fare due programmi in diretta. Il Festival è magnifico, tutti parlano solo del festival. Carlo, hai fermato l'Italia, dovresti fare il ministro dei trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria", è la stoccata di Roberto Benigni a Matteo Salvini.

Roberto Benigni e Carlo Conti hanno cantato l'Inno del corpo sciolto all'Ariston. "Mi hai fatto un tranello... Non la canterò mai", prova a resistere il premio Oscar all'invito del conduttore. "Cantiamo insieme, se canta Lucio Corsi con Topo Gigio possiamo cantare io e te". E intonano il brano del 1979, con Conti che lascia sfumare la parola 'cacare'. Poi chiosa. "Questa è una canzone da bollino rosso, per i genitori accompagnati da bambini". E lancia l'appello al pubblico a casa: "Potete votare Conti-Benigni, via al televoto".

