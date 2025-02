Il piccolo super esperto di Sanremo presenta Massimo Ranieri

Carlo Conti lo presenta come un grande esperto della storia del Festival di Sanremo e lo invita a raggiungerlo sul palco. E' Samuele Parodi, spigliatissimo bambino di soli 11 anni. Cosa fai nella vita? "Canto, recito, danzo", risponde il piccolo. Inizia il quiz: "Chi ha vinto nel 2015, il mio primo Festival?", chiede Conti.

"Il Volo con 'Grande amore'", risponde il bambino. E via via domande sempre più difficili, anche dagli ospiti in platea. Vista la performance, Samuele viene premiato: Carlo Conti gli passa il cartoncino da presentatore e il bambino lancia il cantante in gara, Massimo Ranieri, e la sua canzone 'Tra le mani un cuore'.

