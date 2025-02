Damiano omaggia Lucio Dalla, sul palco anche Alessandro Borghi

L'emozione pervade l'Ariston. Damiano David, in versione solista, omaggia Lucio Dalla, con un'intensa versione di Felicità. Schermo in bianco e nero, occhio di bue, platea in rigoroso silenzio, Damiano - emozionato ed elegantissimo, con guantini neri di tulle - ha dato corpo con la sua voce al successo del 1988. "Mamma mia, grazie", ha detto alla fine con un sorriso, sciogliendo la tensione.

Sul palco insieme a lui, Alessandro Borghi con il nipote Vittorio Bonvicini, che alla fine dell'esibizione ha pianto. "Devo ringraziare Damiano - ha affermato l'attore -, perché mi ha dato la possibilità di assistere dal vivo al suo talento incredibile. Abbiamo voluto anche e soprattutto Vittorio perché è la persona giusta per rappresentare il passaggio dallo stato di sonnolenza alla ricerca della felicità. È una canzone dedicata ai giovani".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA