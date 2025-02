Jovanotti: 'E' bello tornare a Sanremo, non vedo l'ora'

"Stamattina ho trovato qui su IG questo reel di @pieno_di_vita_ che mi ricorda quanto è bello tornare sul palco, e ripartire da @sanremorai la festa della canzone italiana. Martedì sera celebriamo la passione che ci unisce attraverso la musica. Non vedo l'ora, e @palajovaofficial si avvicina". Lo scrive su Instagram Jovanotti, postando un video con il suo brano Pieno di vita, in vista dell'apparizione di martedì a Sanremo come superospite della serata inaugurale.

