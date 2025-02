Olly: 'Tempo per Eurovision per essere certo di farlo bene'

"Tutto ciò che mi è successo è totalmente folle. Quando nelle settimane scorse dicevo di non valutare la vittoria al festival di Sanremo come un'opzione, ero onesto. Dunque non ho pensato all'eventualità di una partecipazione all'Eurovision Song Contest. Ho bisogno di metabolizzare, ho bisogno di tempo per decidere". La Rai dal canto suo, per voce del vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, ha concesso al cantautore una settimana di tempo. "La meriti, dopo le ultime 12 ore".

"Non mi preoccupa niente. Ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene. Non c'è nessuna altra paura". Olly precisa la sua posizione sull'Eurovision Song Contest, al quale può partecipare di diritto avendo vinto il festival di Sanremo. "Quando ho detto che la vittoria non era un'opzione, ero sincero. Avessi potuto decidere io, non avrei vinto. Ma non posso fare altro che accettare, sorridere e tornare alla mia vita. Per me la musica non è mai stata una gara", ha aggiunto il giovane cantautore, che come tre dei quattro vincitori precedenti (Maneskin, Marco Mengoni, Angelina Mango) ha come manager Marta Donà. "Il suo segreto? Credo sia semplicemente molto brava a percepire dove ci sia del talento. Il ché però non vuol dire che non ci sia da altre parti", precisa.

"Con Lucio Corsi e Brunori Sas, abbiamo composto un podio di outsider: io sono quello con meno esperienza di tutti, ma siamo tutti e tre cantautori ed è bello aver celebrato le emozioni che portiamo sul palco", ha spiegato ancora Olly, che ha anche ricevuto anche l'endorsement di Vasco Rossi sui social. "Vedere le storie su di me con i Komplimenti di Vasco mi ha fatto saltare dalla sedia. Wow, è successo! All'annuncio della vittoria ero scioccato. Non sembravo felice, ma quando provo emozioni forti mi viene la faccia della para".

Nel 2016 gli Stadio vinsero il Festival di Sanremo, ma non andarono all'Eurovision Song Contest. Al loro posto partecipò Francesca Michielin, che si era classificata seconda. Il Regolamento del Festival prevede infatti che "qualora l'Artista stesso non consegni il modulo di accettazione alla partecipazione nei tempi indicati, RAI designerà il rappresentante l'Italia all'ESC secondo l'ordine della classifica finale del Festival della Canzone Italiana". Ciò significa che se Olly deciderà di non partecipare al prossimo Eurovision, in programma a maggio a Basilea, la scelta cadrà su Lucio Corsi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA