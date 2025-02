Lucio Corsi con la scritta Andy in vista sotto la scarpa

Lucio Corsi ha messo in mostra la scritta Andy sotto una scarpa.

L'artista è fan di Toy Story e della sua colonna sonora, la canzone Hai un amico in me (in italiano cantata da Cocciante, in inglese - originale - da Rendy Newman), tant'è che spesso la canta ai suoi concerti.

La scritta Andy sotto lo stivale di Woody (cow boy giocattolo protagonista) è un elemento importante del film, Andy è il bambino proprietario di Woody e nella scena finale del film è un elemento molto emotivo di riconoscimento e unicità.

