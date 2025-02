"Non esiste riconoscimento più grande delle contestazioni all'Ariston e in sala stampa. Io sono della gente". Lo dice a Domenica in Achille Lauro, settimo classificato del festival di Sanremo, commentando le proteste scoppiate ieri sera al momento in cui è stato annunciato che lui e Giorgia erano fuori dalla top five.

