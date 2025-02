"Mi sto divertendo molto, ovviamente è stressante per gli orari, però lo trovo molto divertente. Ho incontrato tanti artisti, un po' tutti: mi sta piacendo che ogni artista ha qualcosa da darmi. Prendo da ognuno e porto a casa". Lo dice Tony Effe, sfoggiando in sala stampa la maglietta con Topo Gigio regalatagli da Lucio Corsi e spiegando che le polemiche non hanno rovinato il suo festival anche se "sono fatto di pelle e ossa e mi sono sentito pressato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA