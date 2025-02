Settembre vince per le Nuove Proposte

Settembre vince la sezione Nuove Proposte del festival di Sanremo 2025 con il brano Vertebre. In finale ha battuto Alex Wyse con il brano Rockstar.

"Non ci credo, grazie a tutti. Non sono abituato: io nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama, ho un tetto sulla testa. In quello ho vinto, in questo non ho mai vinto. Tanta gente non ha creduto in me e anche io non ho creduto in me per colpa loro". Sono le prime parole a caldo di Settembre, dopo aver fatto man bassa tra le Nuove Proposte, vincendo il titolo 2025, il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

Vero nome Andrea Settembre, napoletano classe 2001, il cantante ha partecipato in passato a Io Canto, The Voice e X Factor.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA