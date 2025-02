All'Ariston la voce di Pino Daniele con Rocco Hunt e Clementino

Rocco Hunt e Clementino hanno scelto di duettare su Yes I Know My Way, rileggendo in chiave funk uno dei brani manifesto di Pino Daniele, nel primo degli omaggi in questa serata dei duetti all'artista scomparso.



I due rapper rivisitano anche il testo, con chiari riferimenti alla drammatica realtà di questi giorni: "Er' nu buon guaglion' / E pe na mal guardat / l'ann' sparat' cca for' / e pe sta mamm' che chiagn' / nun esist' cundann / nun esist' perdon".



Sullo schermo scorrono le immagini dell'ultima volta in cui Daniele cantò il brano al Palapartenope, a dicembre 2014, ed entrambi erano sul palco come ospiti: e quando si sente la voce di Pino, tutto l'Ariston si alza in piedi tra gli applausi.



