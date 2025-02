Sanremo, Alex Wyse e Settembre finalisti delle Nuove Proposte

Alex Wyse con Rockstar è il primo finalista delle Nuove Proposte di Sanremo 2025. Ha vinto la sfida diretta con Vale Lp e Lil Jolie, in gara con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore, in base al giudizio di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio.

Settembre con Vertebre è il secondo finalista. Ha vinto la sfida diretta con Maria Tomba (scalza e con indosso un pigiama con brillantini), che ha cantato Goddbye (voglio solo good vibes), in base al giudizio di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio.

