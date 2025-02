Michielin a Sanremo con il tutore, "giù dalle scale all'Ariston"

"Non c'è nessun grado di separazione tra me e le scale dell'Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire": Francesca Michielin posta sui social una foto che la ritrae sdraiata sui sedili di un van con un tutore mentre abbraccia un pupazzo. La cantante, che sarà in gara al Festival con il brano 'Fango in paradiso', racconta di essere caduta dalle scale dell'Ariston e lo fa citando il titolo del suo brano classificatosi al secondo posto a Sanremo nel 2016. Con quella canzone partecipò all'Eurovision Song Contest dal momento che gli Stadio, primi classificati, rinunciarono all'opportunità.

