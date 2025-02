Giorgia e Achille Lauro fuori dalla top five, social in rivolta

Nella serata finale del Festival di Sanremo fischi all'Ariston per il settimo posto di Achille Lauro e il sesto di Giorgia, in gara rispettivamente con le canzoni 'Incoscienti giovani' e 'La cura per me'.

Fa discutere anche i social la classifica finale "I fischi e le urla al settimo posto di Achille Lauro e sesto di Giorgia dicono tutto", scrive un utente su X. "Il pubblico che grida 'Giorgia Giorgia' mi rappresenta", gli fa eco un altro. C'è chi punta il dito contro "un festival da dimenticare con la peggior classifica di sempre", chi parla di "horror" e "classifica surreale". E chi, in segno di ribellione, posta il video di Blanco che distrugge gli addobbi floreali sul palco nel 2023.

Giorgia si commuove fino alle lacrime mentre ritira il premio Tim. "Hai vinto" le urla il pubblico in sala. "E' la vera vittoria" le dice Carlo Conti. "Dopo tutti questi anni - dice Giorgia - ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore", conclude piangendo.

