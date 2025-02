A Sanremo torna Angela dei Ricchi e Poveri con la sua stravagante mise e canta 'Ma non tutta la vita', tormentone della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Non è però la vera Angela ma la riuscita parodia di Brenda Lodigiani, portata al successo al GialappaShow. L'attrice comica è stata ingaggiata in questi giorni da Rai Radio2, radio ufficiale del Festival di Sanremo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA