Sanremo, la conferenza stampa. Record storico di share, la Rai: 'Ascolti incredibili'

Record storico per la penultima serata del festival di Sanremo: il 70.8% centrato ieri dalla gara delle cover è la media più alta dell'era Auditel. Anche considerando la sola visione sulla tv tradizionale, la media è 70.4%: il record precedente apparteneva al festival di Amadeus, che l'anno scorso aveva raggiunto nella quarta serata il 67.8%.

Il picco in valori assoluti durante la serata delle cover è stato raggiunto alle 21.57, con 18 milioni di spettatori per l'esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso con If I ain't got you di Alicia Keys. Il picco in share all'1.24, con il 76.1% raggiunto durante la proclamazione delle vincitrici della serata, Giorgia e Annalisa con Skyfall.

"La Rai ha proposto ieri una serata superlativa per la qualità artistica e musicale, premiata da ascolti incredibili che - grazie allo splendido lavoro fatto da Carlo Conti e da tutta la squadra Rai - entrano nella storia della televisione. Inoltre, il ritorno di Benigni in Rai, fortemente voluto, rappresenta tutta la forza attrattiva di questa grande azienda". Così l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il direttore generale Rai Roberto Sergio commentano la quarta serata del 75° Festival di Sanremo.

Stasera sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

"All'Ariston torna Bianca Balti, che consegnerà i premi che saranno assegnati e Mahmood, che presenterà in anteprima il nuovo singolo" annuncia Carlo Conti in conferenza stampa a Sanremo.

"Ho cercato di fare un festival come gli altri te, che risalgono ad altri mondi: la Rai è sempre quella, il faccio il giullare e grazie a Dio non ho mai avuto pressioni o indicazioni come fare il festival. Ho cercato di fare il festival della canzone, come nelle precedenti gestioni. Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto i miei predecessori, Baudo, Mike, Amadeus. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l'attenzione sulle canzoni. Per ora - sottolinea facendo gli scongiuri - è andato tutto molto liscio". Lo dice Carlo Conti.

