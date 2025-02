Sanremo 2025, la finale: L'Ariston balla con Tutta l'Italia, Cattelan e Marcuzzi con Conti DIRETTA

Tutto pronto per la finale di Sanremo. Stasera sul palco dell'Ariston accanto a Carlo Conti Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. "All'Ariston torna Bianca Balti, che consegnerà i premi che saranno assegnati e Mahmood, che presenterà in anteprima il nuovo singolo" annuncia Carlo Conti in conferenza stampa a Sanremo.

"La conduzione del festival nel futuro non è l'obiettivo con cui sono venuto a Sanremo" afferma Alessandro Cattelan. "Sono arrivato concentrato sul dopofestival e l'esperienza di stasera la sto vivendo un po' come la discussine della tesi: è la festa finale perché lo spirito è quello di divertirsi", ha aggiunto. "L'idea di presentare Sanremo è una bella medaglia da appuntarsi, ma non è l'obiettivo che ti spinge ad alzarti la mattina per andare a lavorare. Poi se succede, è bellissimo", ha sottolineato.

"Più che emozionata, sono felice di essere qua. Di essere all'Ariston. Dopo 2 anni al freddo e al gelo all'esterno del teatro, Carlo mi ha messo al riparo. Sono al servizio dei cantanti, di Carlo, sono qui per aiutarvi, per celebrare questo momento meraviglioso". Lo ha detto Alessia Marcuzzi, in conferenza stampa al festival di Sanremo.

Record storico per la penultima serata del festival di Sanremo: il 70.8% centrato ieri dalla gara delle cover è la media più alta dell'era Auditel. Anche considerando la sola visione sulla tv tradizionale, la media è 70.4%: il record precedente apparteneva al festival di Amadeus, che l'anno scorso aveva raggiunto nella quarta serata il 67.8%.

Il picco in valori assoluti durante la serata delle cover è stato raggiunto alle 21.57, con 18 milioni di spettatori per l'esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso con If I ain't got you di Alicia Keys. Il picco in share all'1.24, con il 76.1% raggiunto durante la proclamazione delle vincitrici della serata, Giorgia e Annalisa con Skyfall