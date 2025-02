Sanremo, Conti: 'Stasera Benigni all'Ariston', con lui sul palco Geppi Cucciari e Mahmood

Roberto Benigni stasera aprirà il festival di Sanremo. Lo annuncia Carlo Conti. "Per me si realizza un sogno".

"L'ho sempre invitato nei miei tre precedenti festival. Stasera con lui apriamo il festival. Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio", ha aggiunto il Conti, lasciando la conferenza stampa per andare a incontrarlo.

A Sanremo sono legate alcune delle performance memorabili di Roberto Benigni in tv, entrate negli annali del festival. Quella annunciata oggi da Carlo Conti per stasera alla quarta serata di Sanremo sarà la sesta volta.

La prima volta dell'attore e regista premio Oscar fu nel 1980: in quella edizione affiancava Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi nella conduzione. Fece scalpore il suo lungo bacio all'attrice, inno all'amore libero.

Nel 2002 con Pippo Baudo alla conduzione, conquistò 20 milioni di spettatori (share del 70%) col monologo in cui rileggeva in chiave politica il Giudizio Universale, ma l'ospitata è rimasta celebre per la 'toccatina' a Pippo.

L'ingresso più spettacolare sul palco è quello del 2011: il padrone di casa e' Gianni Morandi e Benigni entra in scena su un cavallo bianco, Nel 2020: all'Ariston il premio Oscar porta l'esegesi del Cantico dei Cantici, volando alto tra le allegorie bibliche, recitando un 'inno all'amore'.

La sua ultima partecipazione è del 2023 con Amadeus per festeggiare i 75 anni della Costituzione, in concomitanza con l'arrivo tra il pubblico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un evento che mai era accaduto a Sanremo. Il suo fu un accorato monologo colmo di affetto e ammirazione per la Carta.

Domani sul palco del festival di Sanremo ci saranno anche Alberto Angela e Vanessa Scalera.

Per la serata finale sono attesi anche Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, come co-conduttori al fianco di Carlo Conti, il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, il dj Gabry Ponte che apre la serata. Sul Suzuki Stage è previsto Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk.

La terza serata del festival di Sanremo di Carlo Conti è stata in seguita in media - in termini di total audience - da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59.8% di share.

La seconda serata del festival aveva ottenuto - sempre in termini di total audience, calcolando cioè anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet - una media di 11,7 milioni di telespettatori pari al 64.5%; la prima aveva raccolto 12,6 milioni pari al 65.3% di share. Nel 2024 la terza serata del festival aveva fatto segnare - in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione televisiva tradizionale - 10 milioni mille spettatori con il 60.1%.

Cucciari: 'La bolla del festival? Cercherò di portare me stessa'

"Se manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie glielo mando": risponde con questa battuta, in sala stampa a Sanremo, Geppi Cucciari, co-conduttrice della terza serata del festival. Il riferimento ironico è alla dichiarazione di Elodie nei giorni scorsi: "Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero il braccio".

"Sono in Rai da tantissimi anni e ho fatto tante cose: in tutti questo tempo con l'azienda ho avuto un rapporto che è un percorso vario: vengo da una Rai diversa, che è Rai3, sapete benissimo la differenza tra Rai1, Rai2 e Rai3, sono felicissima del pubblico che arriva il giovedì a seguire Splendida Cornice, questa è una sfida diversa". Lo dice Geppi Cucciari rispondendo a chi le chiede, in conferenza stampa a Sanremo, come si senta a inserirsi nella 'bolla' del festival. "Quando accetti un invito da un direttore artistico - spiega l'attrice - sei tu che entri nel suo mondo, questo non esula dal fatto che tu ci porti un po' del tuo... Ci sono tanti pieni e vuoti che si possono riempire con il talento e il mestiere, uno si affida a entrambe le cose. Cercherò di ricordarmi di portarmi ", aggiunge con un sorriso. Quanto al confronto con Roberto Benigni, che stasera aprirà la serata, sottolinea: "Non mi paragono a Roberto Benigni, lui è unico. Non è un comico è un artista incredibile, qualsiasi cosa faccia sarà un regalo".

