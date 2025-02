Sanremo 2025, è la serata delle cover e dei duetti. Benigni a Mattarella: 'Orgogliosi che lei ci rappresenti' - DIRETTA

20:51

"La politica non c'è, Sanremo si sa è una situazione tesa. Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso". Roberto Benigni entra in scena all'Ariston e travolge subito Carlo Conti, ironizzando sull'assenza di temi politici al festival.

"Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all'Italia, figurati se non vedi Sanremo - ha detto poi Benigni giocando sull'artista in gara e la premier Meloni -. Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C'era anche l'anno scorso e l'anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un po' di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica".

"Due anni fa su quel palco c'era il presidente Mattarella: si commosse, di divertì e commuovere il presidente è un'emozione che ti entra dentro il corpo e l'anima, perché è una persona straordinaria. Presidente, siamo sempre vicini alle sue parole, ci riconosciamo, non abbiamo mai sentito uscire da lei una parola che non fosse di verità e di pace. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da lei, per la sua dignità e umanità". "A lei tutta la solidarietà del popolo italiano", gli fa eco Carlo Conti.