Sanremo, la diretta della conferenza stampa

Roberto Benigni stasera aprirà il festival di Sanremo. Lo annuncia Carlo Conti. "Per me si realizza un sogno".

"L'ho sempre invitato nei miei tre precedenti festival. Stasera con lui apriamo il festival. Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio", ha aggiunto il Conti, lasciando la conferenza stampa per andare a incontrarlo.

La terza serata del festival di Sanremo di Carlo Conti è stata in seguita in media - in termini di total audience - da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59.8% di share.

La seconda serata del festival aveva ottenuto - sempre in termini di total audience, calcolando cioè anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet - una media di 11,7 milioni di telespettatori pari al 64.5%; la prima aveva raccolto 12,6 milioni pari al 65.3% di share. Nel 2024 la terza serata del festival aveva fatto segnare - in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione televisiva tradizionale - 10 milioni mille spettatori con il 60.1%.

