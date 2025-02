Sanremo: Vale Lp e Lil Jolie, manifesto contro la violenza sulle donne

Vale Lp e Lil Jolie, in gara tra le Nuove Proposte, alla fine della loro esibizione con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore, hanno mostrato un cartello contro la violenza sulle donne: "Se io non voglio tu non puoi". Carlo Conti ha sottolineato che "se una donna dice no è sempre no: non esiste nessuna scusa".

Le parole che hanno mostrato non solo riassumono uno dei significati della loro canzone, ma sono il manifesto della fondazione Una Nessuna Centomila guidata da Fiorella Mannoia. "Un no è un no, il consenso è importante. Lo abbiamo detto ogni sera a dicembre in occasione di Sanremo Giovani e portiamo avanti questo messaggio da una vita, sopra e sotto al palco - raccontano Lil Jolie e Vale Lp. Per quest'occasione di enorme visibilità abbiamo preso in prestito le parole di Una, nessuna centomila che da anni porta avanti una causa in cui crediamo molto e di cui non bisogna smettere mai di parlare. Ringraziamo Fiorella Mannoia e Sanremo per averci dato un megafono con cui tramettere quello in cui crediamo, la nostra canzone e il nostro amore". La presidente onoraria Fiorella Mannoia ha condiviso un messaggio per le due artiste: "Sono felice e onorata di sapere che due giovani artiste abbiano scelto Una Nessuna Centomila come riferimento per il loro lavoro. È importante che le nuove generazioni condividano con noi questo percorso e questo messaggio universale: "Se io non voglio, tu non puoi". La fondazione è una grande casa che accoglie con gioia chi come noi crede che un cambiamento sia possibile. Grazie e in bocca al lupo!". A confermare le parole di Fiorella Mannoia il consiglio direttivo della fondazione: "La Fondazione Una Nessuna Centomila è particolarmente felice dell'entrata di Lil Jolie e Vale Lp nel suo Laboratorio Artistico. La loro passione e l'impegno che intendono regalarci lo hanno già dimostrato visitando uno dei centri antiviolenza della loro terra con il quale stanno costruendo un legame importante. Il rapporto con i giovani è al centro dei nostri interessi e dei nostri sforzi. Il fatto che proprio loro abbiano chiesto di portare la nostra campagna, #Seiononvogliotunonpuoi, sul palco di Sanremo ci rende felici e orgogliose".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA