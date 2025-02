Sanremo 2025, omaggio a Lucio Dalla con Damiano David. Vale Lp e Lil Jolie con manifesto contro la violenza sulle donne - DIRETTA

20:57

Vale Lp e Lil Jolie, in gara tra le Nuove Proposte, alla fine della loro esibizione con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore, hanno mostrato un cartello contro la violenza sulle donne: "Se io non voglio tu non puoi". Carlo Conti ha sottolineato che "se una donna dice no è sempre no: non esiste nessuna scusa".