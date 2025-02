Sanremo stasera al via, la conferenza stampa

Tutti sul palco: i 29 Big in gara a Sanremo 2025 si esibiscono oggi nella prima serata del festival, che vede come superospite Jovanotti. Ecco, in sintesi, una prima mappa delle cinque serate. Martedì 11 febbraio, il festival apre con l'omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all'Ariston nel 2016, rivisitato dall'orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. Sul palco le 29 canzoni dei Big, sottoposte al giudizio della Giuria della Sala stampa dell'Ariston Roof. A fine serata, Conti annuncia i primi cinque, non in ordine di classifica. Co-conduttori due campioni della tv generalista: Antonella Clerici, già all'Ariston con Paolo Bonolis nel 2005, conduttrice unica nel 2010 e compagna di viaggio di Amadeus in una serata del 2020, e Gerry Scotti, al suo debutto assoluto. Superospite Jovanotti, tornato sulle scene dopo due anni di stop, aspettando il PalaJova. L'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad duettano sulle note di Imagine, per lanciare un messaggio di pace e solidarietà. Sul palco di piazza Colombo c'è Raf.

Video Sanremo al via, il programma delle cinque serate

