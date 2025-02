Sanremo, Noa e Mira Awad con 'Imagine'

Standing ovation per Noa e Mira Awad in teatro a Sanremo dopo l'interpretazione a due voci di Imagine di John Lennon. Un messaggio di solidarietà: Mira palestinese, Noa israeliana, con un finale di speranza per la pace in Medio Oriente.

"Noi artisti non abbiamo il compito di descrivere la realtà ma di immaginare quello che vogliamo creare. Vogliamo che l'intera famiglia umana viva in sicurezza, immaginiamo prosperità e riconciliazione e che fra un anno torneremo a festeggiare un vero accordo di pace". Sono le frasi, in italiano, che Noa e Mira Awad sul palco hanno aggiunto alla loro versione di Imagine.

