Sanremo 2025, Gerry Scotti con la cravatta: 'Mi avete fatto sentire importante'

Elegante in smoking e con l'insolita cravatta, Gerry Scotti entra sul palco dell'Ariston tra gli applausi del pubblico, introdotto da Carlo Conti che dice: "Stasera fa un regalo a tutta Italia". "Vi voglio bene", esordisce il volto Mediaset, al suo debutto assoluto al festival, in una delle rare apparizioni su Rai1.

"Grazie Carlo, non parleremo tanto, ma alcune cose in faccia ce le dobbiamo dire: grazie perché con la tua persona, i tuoi collaboratori, tutto il personale di Sanremo e della Rai, nonostante io abbia sempre vissuto all'insegna della semplicità, mi avete fatto sentire importante". Poi il primo lancio, "oh mamma, è dall'oratorio che me lo sogno": tocca a Rkomi che sfoggia il petto nudo sotto la giacca.

"Mia mamma diceva sempre, metti la maglietta della salute" è il consiglio di Scotti. Poi il saluto a Pippo Baudo: "Ci sta seguendo, ha telefonato".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA