Sanremo 2025 al via, con Conti sul palco Antonella Clerici e Gerry Scotti

Tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo. I 29 Big in gara si esibiscono questa sera, una serata che vede come superospite Jovanotti.

Il festival apre con l'omaggio a Ezio Bosso sulle note del brano Following a Bird, che il maestro portò all'Ariston nel 2016, rivisitato dall'orchestra guidata da Pinuccio Pirazzoli. Sul palco le 29 canzoni dei Big, sottoposte al giudizio della Giuria della Sala stampa dell'Ariston Roof. A fine serata, Conti annuncia i primi cinque, non in ordine di classifica. Co-conduttori due campioni della tv generalista: Antonella Clerici, già all'Ariston con Paolo Bonolis nel 2005, conduttrice unica nel 2010 e compagna di viaggio di Amadeus in una serata del 2020, e Gerry Scotti, al suo debutto assoluto.

Jovanotti, tornato sulle scene dopo due anni di stop, aspettando il PalaJova arriva al Festival. L'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad duettano sulle note di Imagine, per lanciare un messaggio di pace e solidarietà. Sul palco di piazza Colombo c'è Raf.

