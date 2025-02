Antonella Clerici, torno a Sanremo per il festival dell'amicizia

"Quando Carlo mi ha chiamato, mi ha detto: Anto, devi dirmi di sì. Ho riso e ho risposto: ti dico di sì sulla fiducia. Sarà una serata tra amici, io, Carlo e Gerry: manca Fabrizio Frizzi, ci siamo commossi nel ricordarlo, perché è sempre tra noi". Antonella Clerici è pronta per tornare all'Ariston, co-conduttrice con Carlo Conti e Gerry Scotti della prima serata di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio, sul palco che l'ha vista protagonista nel 2005 accanto a Paolo Bonolis, nel 2010 come regina del festival e poi nel 2020, ad affiancare Amadeus nella quarta serata.

"Sarò al servizio di Carlo, è il suo festival. E giuro che non ballerò né canterò", promette sul filo dell'autoironia.

"L'idea - racconta in una intervista all'ANSA - è quella di celebrare l'amicizia, divertirci, stare insieme, anche perché ci sono tutti i cantanti da presentare e poi il mitico Jovanotti ospite". Con Scotti si è parlato spesso di rivalità, vista anche la somiglianza tra i format che li vedono contrapposti su Rai1 e Canale 5: "Devo ammettere che quando ho visto che quel 'senior' (la nuova versione di Io Canto, ndr) sono rimasta un po' sconcertata - sorride Clerici, che dal 21 febbraio tornerà sull'ammiraglia Rai con The Voice Senior - ma non è un problema che riguarda Gerry, semmai le aziende. Con lui non avverto rivalità: come me è un lavoratore instancabile, fa milioni di cose, dal quotidiano al quiz. E poi è una persona molto serena e paciosa, sulla mia stessa lunghezza d'onda. Anzi, vorrei avere occasioni per conoscerlo meglio".

All'Ariston la conduttrice di È sempre mezzogiorno è particolarmente legata: "Sono sempre stata felice a Sanremo.

Ogni festival ha rappresentato una svolta nella mia vita. Nel 2005 è stata la grande spinta per la mia carriera: sono stata scelta da Paolo per il successo della Prova del Cuoco, ero la ragazza di provincia sul palco più importante. Ricordo il mio stupore, anche in sala stampa: non sapevo neanche come muovermi.

Nel 2010 ho fatto il festival da sola: nessuno ci credeva, nessuno ha voluto farlo con me, e invece è stata una bella edizione di successo, con super ospiti come Rania di Giordania, Jennifer Lopez, Dita von Teese. Ho provato l'emozione di essere una donna sola al comando: eccomi, ce l'ho fatta. L'anno dopo ho passato il testimone a Morandi aprendo il festival con la piccola Maelle sul palco. Poi, nel 2020, un nuovo inizio: ero stata estromessa dalla Rai, Amadeus mi ha voluto e Coletta (allora direttore di Rai1, ndr) ha detto che non potevo restare ai margini: di lì è ripartita la mia carriera, con il programma del mezzogiorno e The Voice".

E il 2025? "Vivo un momento di assoluta serenità dal punto di vista personale, sono tranquilla e appagata. Anche stavolta spero di portare sul palco un po' di autoironia. E poi vediamo cosa accadrà: di solito quando sono lì capita l'imprevedibile, penso agli spartiti lanciati in aria dall'orchestra nel 2010 o al caso Bugo-Morgan dieci anni dopo: l'anello che non tiene, citando Montale", ride. E il look, dopo quegli abiti sontuosi - 'che fanno provincia', per dirla con Bonolis - sfoggiati al festival? "Beh, a 60 anni non posso vestirmi come una principessa Disney: diciamo che stavolta ho giocato più sulla luce che sulle forme, i miei vestiti saranno luminosissimi".

Sul caso Emis Killa preferisce glissare: "Rispetto le scelte di tutti". Quanto alle polemiche sui testi violenti di rap e trap, "mi fido delle scelte di Carlo", risponde. "E poi il rap è così, dai tempi di Eminem: è sempre stato un genere di denuncia, di marginalità, di sottocultura se vogliamo. I ragazzi, anche mia figlia, lo ascoltano".

Soddisfatta della vita nella casa nel bosco, tra gli affetti, la natura, un po' di esercizi fisici tre volte alla settimana ("detesto fare sport, ma i medici me lo hanno imposto"), nel 2026 Antonella Clerici, 61 anni compiuti il 6 dicembre, festeggerà 40 anni di Rai: "È un anno importante, sono nata e cresciuta a Viale Mazzini. Io e Carlo siamo dei Totti, dei numeri 10 fedeli alla maglia. Altri sono andati via, ma io non giudico mai: dietro ogni scelta ci sono caratteri e motivazioni diverse". Rimpianti? "Nessuno. Sono nata a Legnano, papà aveva un colorificio, mamma era casalinga: ho avuto molto più di quello che sognavo nella vita, provo riconoscenza e gratitudine, i sentimenti più belli che cerco di inculcare a mia figlia".

Dopo il festival la aspetta The Voice Senior, con la collaudata giuria formata da Arisa, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè: "Andiamo a scovare splendide canzoni del passato e soprattutto storie bellissime di persone comuni. C'è un grande clima di serenità che per me è fondamentale quando lavoro: patisco molto i contrasti, le liti, le polemiche". E poi c'è l'appuntamento del mezzogiorno: "Il quotidiano ti dà intimità con il pubblico a casa, e te la porti dietro anche a Sanremo.

Ecco, ricordo quando entrai sul palco nel 2010, da sola, terrorizzata. Mi dissi: Antonella, fingi di essere alla Prova del Cuoco, sii te stessa. Forse sta qui il segreto del successo, il motivo per cui la gente mi vuole bene: essere famosi è diverso dall'essere amati, che è un vero privilegio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA