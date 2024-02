Il cast di Mare Fuori all'Ariston con le nuove parole dell'amore 

Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto, no ("che definisce il perimetro della nostra volontà, la più alta dichiarazione d'amore che si possa fare"), insieme ("la parola più preziosa, quella su cui investire per il futuro"): sono le nuove parole dell'amore, quelle scelte dallo scrittore Matteo Bussola per far capire che "cambiare si può e si deve" contro la violenza sulle donne, portate sul palco dell'Ariston dal cast di Mare Fuori.

Un fiocchetto rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e della lotta internazionale all'Aids, fa capolino anche stasera sulla camicia bianca di Loredana Bertè, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti.