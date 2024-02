Fiorello manda sul palco il suo doppio creato con la IA

Fiorello manda in scena il suo doppio creato con la IA. La prima gag in teatro dello showman lo vede protagonista nei panni di un suo replicante che, violando l'accordo che lo avrebbe voluto lontano dal palco dell'Ariston fino alla serata finale di sabato, raggiunge Amadeus e scherza con lui fino a scaricarsi e rimanere immobilizzato. Sullo schermo appare Fiorello, quello 'vero', che invece mantiene il patto con Ama, e chiede di portare via il Fiorello fake.

Un cuoricino con due emoticon che ridono fino alle lacrime in una storia IG di Chiara Ferragni dedicata a Fiorello. Sulla scia del 'Pensati libera' indossato lo scorso anno dalla co conduttrice del Festival, Fiorello, in collegamento dal suo Aristonello davanti all'Ariston, aveva srotolato, insieme ai ballerini di Viva Rai2!, un lungo mantello con la scritta 'Ama pensati libero, è l'ultimo'