Da Fiorello e Amadeus mea culpa, terrificante la gag con Travolta

Il ballo del qua qua di John Travolta, Amadeus e Fiorello è stata "una delle gag più terrificanti della storia della tv!". A scherzarci su sono stati gli stessi Fiorello e Amadeus a Viva Rai2! Viva Sanremo!Lo showman, ammettendo la gag non riuscitissima, ha rincasato la dose: "Oggi secondo allarme bomba al Festival: sarebbe stata cosa buona e utile se ci fosse stato prima del ballo del qua qua". "Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia", ha ironizzato ancora lo showman.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA