Sanremo, i look della terza serata

Con grande sollievo di tutti si apprende che i completi decorati con piume, indossati ieri sera da Teresa Mannino, che ha affiancato Amadeus nella conduzione della terza serata di Sanremo, non erano di origine animale, ma piume di chiffon e organza. La maison Roberto Cavalli, disegnata da Fausto Puglisi, lo precisa in una nota dove descrive i look indossati ieri sera dall'attrice, tra i quali i primi due, uno in rosa e l'altro in bianco, composti da camicie in chiffon di seta stampata con applicazione di piume di chiffon e organza sulle svolazzanti maniche, che la conduttrice muoveva teatralmente, scendendo per numerose volte la temuta scala del teatro Ariston, e pantaloni in cady di viscosa stampa piume, voilà.

Mannino ha sfoggiato anche un completo con camicia con ampie maniche e pantaloni a zampa d'elefante in seta nera e viscosa devoré con fantasia giaguaro e tigre. E sempre per rimanere nel tema iconico di Cavalli dell'animalier, nel finale, un long dress in georgette di seta nera con ricami color smeraldo, effetto righe tigrate.

Amadeus ha indossato per buona parte della serata uno smoking realizzato da Gai Mattiolo, di broccato color oro, davvero prezioso come un lingotto.

Tra i look degli artisti della terza serata, il più sexy è stato l'outfit di Alessandra Amoroso, anche lei in Roberto Cavalli: un abito drappeggiato in jersey di viscosa nera e chiffon, con un sottile spacco alto fino alla coscia e una profonda scollatura a V. I cinturini asimmetrici che potevano sembrare solo un dettaglio estetico-tecno, hanno aiutato invece l'abito a non aprirsi del tutto e a creare il panico in sala.

Annalisa con Dolce & Gabbana non ne hanno sbagliato una finora, anche se con il fisico della cantautrice, si gioca facile. Ieri sera, in veste di presentatrice, Annalisa indossava un prezioso mini abito corsetto in rete di cristalli abbinato a camicia bianca da smoking, guanti in tulle nero e stivali alti fino alla coscia in tulle nero. Tutto D & G. Molto raffinati anche i look dei Santi Francesi, anche loro di nuovo in Dolce & Gabbana. Alessandro ha indossato un look completo della collezione sfilata FW 24/25, una giacca spencer in lana nera con camicia in seta bianca panna e pantaloni in lana nera a gamba larga abbinati a un paio di stivali in pelle nera. Mario portava un gilet di lana nera della collezione FW 24-25 abbinato a una camicia in taffetà di seta bianco crema e un paio di pantaloni a gamba larga in lana nera abbinati a un derby in pelle nera.

Questa sera, nel quarto appuntamento con il festival, il duo Santi Francesi, oltre ad abiti D&G sfoggerà dei preziosi gioielli di Bulgari: per Alessandro De Santis orecchini Serpenti Viper in oro bianco e pavé di diamanti; Mario Francese, orecchini Serpenti in oro bianco, zaffiri, smeraldi e pavé di diamanti. A conferma che i gioielli non sono più soltanto destinati alle donne.

Molto trendy il look di Rose Villain in jumpsuit nera Balenciaga, i capelli verde fosforescente erano l'unica nota di colore. Emma Marrone ha sfoderato finalmente un colore, con un long dress di ciniglia rosa chewngum firmato Ottolinger. Ghali portava una giacca decorata con cristalli multicolori e mocassini Sebago con cristalli diamante, un look di Casablanca.

Mahmood sempre raffinato portava una tuta in pelle nera di Loewe illuminata da gioielli Cartier. BigMama stavolta ha scelto un robe-manteaux nero di Salvatore Vignola, ma sulla testa ha messo un diadema di Svarovski di Rue des Mille. Angelina Mango è rimasta fedele a Etro ma ha preferito un abito corto. Clara era in lungo, nero, firmato Andreadamo, con gioielli Chopard.

Sangiovanni ha preferito ancora un look di GCDS: pantaloni in ecopelle lucida e cappellino in lana sulla testa. I gioielli erano di Tiffany & Co.



