Sanremo: le emozioni in diretta dal backstage dell'Ariston su Radio2

Renga-Nek Nek: "Ci siamo divertiti molto e ci siamo goduti il Festival con tutto il vortice che c’era dietro". Renga: "Siamo contenti perché sono state tutte belle performance sul palco, siamo venuti con questo tipo di leggerezza e probabilmente ci ha aiutato".

BigMama: "Ho voluto far parlare il pezzo stasera, ho già fatto il panico per una settimana. L’ho voluto dedicare alle persone fragili e insicure",

Gazzelle: "Ho voluto fare qualcosa di diverso oggi, ero più sciolto ma molto emozionato, senza emozione è meglio che non canto".

Dargen D’Amico: "Io e la perfezione non possiamo stare sulla stessa riga, però mi dà noia se una cosa non va. Oggi è andata bene".

Il Volo: "Siamo felici, adrenalina a mille. Ci fa molto piacere venire qui in radio, grazie per averci tenuto compagnia dopo lo scarico di adrenalina". Il Volo incontrano Loredana Bertè nel Backstage di Rai Radio2 e dicono: “Siamo tutti figli di Loredana”.





Loredana Bertè: "Sono stata troppo lunga, ho fatto troppi ringraziamenti. L’orchestra è fantastica ha accolto il mio pezzo con tanto amore e affetto".

Negramaro Giuliano Sangiorgi: "Mia moglie si è emozionata, l’ho vista in lacrime, ma qui è facile emozionarsi".

Mahmood: "Prima di un’esibizione così, io mi devo fare sempre una doccia, è un mio rito. La prima sera ero nero, stasera sono tutto gold".

Santi Francesi: "Quest’ultima sera c’è un po’ di malinconia, questo palco già ci manca. Speriamo di sentirci tremare la terra sotto i piedi con tutte le persone che ci corrono accanto.

Diodato: "Dicevano che la mia canzone fosse un lentone anni ‘60, poi piano piano ho cominciato a sentire che era una cosa buona. Quest’esperienza me la sono goduta, per me è una bella fotografia con un bel pezzo".

Fiorella Mannoia: "Sto bene, è stata una liberazione. Mi farebbe piacere vincesse una donna, sono tutte amiche. Sanremo è croce e delizia, è molto più faticoso di una volta, ma mi sono divertita, ero venuta con questo intento".

Alessandra Amoroso: "Questa volta è successo qualcosa, mi sono sentita completamente libera da tutto. Mi sono detta: 'Ale è l’ultima sera di quest’esperienza meravigliosa, goditela e fregatene di tutto e tutti'. Stavo divinamente".

Alfa: "Non volevo guardare la classifica, non mi volevo far condizionare, poi ho iniziato a vedere dalla ventesima posizione e continuavo a non uscire. Poi ho visto che sono decimo. C’è un video di me in mutande mentre grido, è stata una cosa inaspettata".

Irama: "Sono contento che la canzone stia crescendo, ho cercato di dare tutta l’emotività. Ho vissuto questo Sanremo in maniera profonda".

Ghali: "Questa sera ero gasato. È successo tutto quello che ci immaginavamo. Lo ripeto anche qui: No ad ogni tipo di violenza e soprattutto non dobbiamo avere paura di dirlo, che è la cosa più assurda che ci sta succedendo".

Annalisa: "Sono felice, è andata bene. Quando penso a Sanremo penso al palco, a cantare, alla gente che applaude e canta. La seconda volta che ho cantato è stata la più emozionante perché il pubblico già sapeva la mia canzone".

Angelina Mango: "La caduta ha rovinato tutto, credo di aver perso punti al Fantasanremo. Mi sono divertita molto, ero talmente felice che mi sono persa".

Geolier: "Sono felice assai, voglio solo arrivare a domani vivo. Volevo portare il napoletano, tutte le persone stanno cantando il pezzo, ho fatto quello che volevo fare e sono contento".

Emma: "Bombissima. Ho chiuso in bellezza è stato un Sanremo memorabile, mi sono goduta ogni singolo momento, sono in pace con me stessa. Mi sono divertita da morire".

Il Tre: "Ci tengo a dire che il freestyle era improvvisato. È andata alla grande, questo palco ti dà una botta di adrenalina incredibile, ti senti speciale. Due parole per descrivere questo Sanremo: da paura".

