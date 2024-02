Sanremo, Amadeus: 'chiunque vinca stasera avrà meritato di vincere. Dispiaciuto dei fischi a Geolier'

"Chiunque vinca stasera, ritengo che avrà meritato di vincere il festival di Sanremo". Lo dice Amadeus, commentando la reazione, alla vittoria nella serata cover di Geolier, che ha così ipotecato anche la vittoria di stasera. Sui social, anche quelli ufficiali Rai, si è scatenata la protesta contro il rapper e contro Napoli. "Vantaggi e svantaggi dei social. Io non ho mai letto un commento, quando posto una foto. So che ci sono i complimenti e mi fanno piacere, ma so che ci sono anche gli insulti e non li leggo. C'è qualcuno che insulta Michael Jackson e Frank Sinatra, perché non dovrebbero insultare me?", conclude il direttore artistico.

"Mi è dispiaciuto, mi dispiace sempre quando senti dei fischi. Li ho trovati veramente ingiusti per un ragazzo di poco pià di 20 anni". Amadeus commenta così il disappunto manifestato ieri dalla platea dell'Ariston all'annuncio della vittoria nella serata delle cover di Geolier. "È un ragazzo molto amato, è un talento ed evidentemente è stato votato e ha vinto. È un ricordo che non dimenticherà mai: ha costruito bene la performance, c'erano tanti mondi con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Credo che le persone non vadano fischiate, soprattutto se lui ha fatto il suo mestiere che è la musica, va rispettato il pensiero di chi l'ha votato. Geolier è un ragazzo forte, credo che questo amore lo fortifichi ancora di più", ha aggiunto il direttore artistico.

Fiorello, 'Sanremo fa il 60%, più di Meloni e Schlein insieme. Se i risultati sono questi, rifarei il qua-qua'

"Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share, ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. - Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami 'Fratelli di Palco', 'Movimento 5 Scalette' o 'SanremoViva'" così Fiorello ha ironizzato sugli ascolti record delle prime tre serate del Festival a 'VivaRai2!... VivaSanremo!': in compagnia di Biggio, Casciari, Alessia Marcuzzi e tutta la banda, in diretta sotto la pioggia, Fiorello ha scaldato l'atmosfera all'esterno dell'Ariston al termine della quarta serata del Festival di Sanremo. Lo showman ha salutato l'Aristonello: sarà co-conduttore al fianco di Amadeus della serata finale, per poi tornare da lunedì in diretta regolarmente dal Foro Italico. "Mi piace esserci all'ultima serata del Festival - ha rivelato Fiorello -. Assisterò all'annuncio del vincitore e, come sapete, Amadeus ci mette 20 minuti, finché uno dei due finalisti che aspetta lì il verdetto non si scoccia e se ne va". Poi un retroscena: "Io sono lì e delle volte lo so prima di lui, vado dietro e leggo il cartello. Mi successe con i Maneskin e c'era Ethan che mi guardava...". Il tema Sanremo si lega anche con la satira politica: "'Sgarbi va via, panico al ministero: è scattato l'inventario delle opere'. La stessa cosa succederà con Amadeus quando chiuderà l'Ariston. L'anno scorso si è portato via 18 microfoni: se li porta tutti a casa". All'Aristonello sono arrivati alcuni dei protagonisti del Festival: da Diodato, che ha regalato ai presenti una entrata a sorpresa sulle note di 'Singing in the rain', sotto la pioggia di Sanremo, ad Angelina Mango, seconda nella classifica della serata cover. Ma c'è chi si lamenta della tarda ora: la mamma di Fiorello. La signora Rosaria ha chiamato nel bel mezzo della diretta e aveva un messaggio forte e chiaro per il figlio: "Andate a dormire, che è tardi!".

"È successo poco in questa edizione del festival, e ci siamo aggrappati a quella cosa lì. Ma ascoltando i dati sono impressionato: se il risultato è questo, il ballo del qua qua lo rifarei volentieri". Con l'ironia consueta Fiorello scherza in sala stampa sul caso Travolta, tirando le somme di un festival dagli ascolti record che lo vedrà stasera sul palco per la finale come co-conduttore. "Sono molto felice, onorato di aver fatto parte di cinque edizioni, anche se l'anno scorso siamo stati in smart working. Quest'anno siamo qui, ed è anche un po'la novità di questo festival, avere un varietà a fianco all'Ariston. Ci abbiamo dato dentro di notte, questa sera gli Amarello si ritroveranno per l'ultima volta insieme, credo ci divertiremo molto", dice lo showman. "Per me - sottolinea - è una serata molto importante, per la prima volta tutte e due le mie figlie, anche Olivia, e mia moglie, saranno in sala. Tu sei abituato - dice ad Amadeus - per me sarà un motivo di emozione in più e di fare ancora meglio. cercherò di dare il massimo senza esagerare, perché la serata è lunga, ti starò a fianco". Ieri sera quando è entrato in gara travestito da Manuel Franjo, Lorella Cuccarini non lo ha riconosciuto: "Gli imprevisti, il non essere perfetti rendono bello questo mestiere, la perfezione non mi piace, preparare tutto al 100%, un margine di imprevedibilità spero che arrivi sempre".

Sergio Rossi, 'un festival che entra nella storia della tv'

"Quella che abbiamo visto in onda ieri sera - insieme a quanto visto nelle serate precedenti - è una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre. Ed è la dimostrazione che questo quinto Festival firmato Amadeus è capace di parlare a tutti, di abbattere barriere generazionali, di farsi portatore di messaggi universali e di rappresentare il più alto livello artistico italiano. Di essere, insomma, vero servizio pubblico e i milioni di italiani davanti agli schermi sono la più chiara dimostrazione di una Rai di nuovo protagonista". Così l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi dopo la quarta serata di Sanremo, che ha raccolto il 67.8% di share, il dato più alto in assoluto per la quarta serata del festival nell'era Auditel.

