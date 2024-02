Sanremo 2024, stasera la finale

Sanremo, tutto pronto per la finale. A co-condurre Fiorello. Sul palco arriva Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho l'età. All'Ariston, per lo spazio dedicato alla fiction, anche il Doc Luca Argentero.

Questo l'ordine di uscita di stasera: Renga Nek, BigMama, Gazzelle, Dargen D'Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr.Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, BNKR44, Rose Villain.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA