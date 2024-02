Amadeus: "Risultati clamorosi, Allevi nella storia del festival"

Amadeus è più che soddisfatto dei risultati della seconda serata di Sanremo, che ha raccolto il 60.1% di share. "Dire che sono felice è poco, il 60% è un risultato clamoroso, non si è mai verificato se non l'anno scorso, non abituiamoci. Quando feci il primo festival mi dissero che mettere il 5 davanti alla seconda serata sarebbe stato clamoroso, pensare di fare per due sere il 60% è meraviglioso". Tra l'altro, sottolinea ancora il direttore artistico, "è cambiato il regolamento: ieri tutte e 15 le canzoni erano state già ascoltate, eppure questo non ha evitato al 60% del pubblico di seguire la serata". "Clamorosi" anche i dati "della partenza della musica, i dati Fimi sono altissimi". Ma soprattutto, ci tiene a sottolineare Amadeus, "ieri è stata scritta una delle pagine più importanti della storia del festival: Allevi ci ha insegnato qualcosa che forse ognuno di noi sa, ma condividerla con tutti non è da sottovalutare". "Sono orgoglioso del festival, sono dati clamorosi, non smetterò mai di ringraziare la musica, perché il 60% lo hanno fatto i cantanti", sottolinea.

La protesta dei trattori troverà spazio venerdì al festival di Sanremo con un comunicato letto da Amadeus. L'annuncio in sala stampa all'Ariston. "Le istanze degli agricoltori troveranno voce all'Ariston nonostante l'estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell'impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco - spiega una nota dell'azienda, diffusa in sala stampa - Amadeus leggerà un comunicato che porterà alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo".

Mannino: "Un gioco per me essere al festival"

"Negli anni passati mi era venuto in mente di fare il festival, poi 'sto desiderio mi era finito. Quando non c'ho pensato più mi ha chiamato Amadeus. Sul momento mi è sembrato strano. Ora che sono nella macchina è molto divertente". La simpatia di Teresa Mannino, co-conduttrice della terza serata, irrompe al festival di Sanremo. "È un po' un gioco per me essere qui: essere dentro una cosa che guardavo da bambina, e guardo ancora oggi. Solo che Amadeus me lo ha rovinato: stavolta non posso vederlo come in passato".

E' subito boom per i brani, 13,2 milioni di streaming

È subito boom di streaming per i brani in gara a Sanremo 2024. Stando ai dati diffusi da Fimi, il totale stream delle canzoni in top ten del 2024 nelle prime 24 ore è schizzato subito a quota 13.274.688; un anno fa (quando gli artisti in gara erano 28, due in meno di quest'anno) erano 8.067.202; nel 2022 9.436.283; nel 2021 3.922.827: nel 2020 3.086.149.

L'aumento è quindi del 65% rispetto al 2023 del 330% rispetto al 2020. La top ten 2024 è occupata da 10 brani del festival, rispetto ai 9 di un anno fa. Nel 2022 lo stesso risultato, con una top ten tutta sanremese, mentre nei due anni precedenti i brani del festival in classifica erano 9 su 10.

