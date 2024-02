Sanremo 2024, la seconda serata. Giorgia sul palco dell'Ariston

Al via la seconda serata di Sanremo 2024. Questo l'ordine di uscita e gli accoppiamenti dei cantanti in gara stasera al festival: Fred De Palma presentato da Ghali, Renga Nek presentati da La Sad, Alfa presentato da Mr. Rain, Dargen D'Amico presentato da Diodato, Il Volo presentati da Rose Villain, Gazzelle presentato dai BNKR44, Emma presentata da Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso, BigMama presentata da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e Poveri, Clara presentata da Negramaro.

Giorgia sarà con Amadeus sul palco dell'Ariston.

L'Ariston si prepara a riabbracciare Giovanni Allevi: il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte. All'Ariston anche John Travolta.

