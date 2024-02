Standing ovation per Marco Mengoni all'Ariston che canta Due Vite, il brano con cui ha vinto l'edizione 2023 del festival. E tutto il teatro si emoziona e lo accompagna in coro. "Ritornare e suonare live in diretta con l'orchestra è troppo, troppo per descriverlo con un aggettivo", commenta poi Mengoni con le lacrime agli occhi. Poi va a togliere la maglia metallica per "rimettere gli abiti da co-conduttore".

