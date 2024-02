Rossi: 'A Sanremo nessuna autocensura, ma niente volgarità'

"Non credo che sia un problema di destra, né di sinistra, né di autocensurarsi: dove c'è l'elemento artistico c'è inevitabilmente anche un elemento di rottura dei linguaggi, di trasgressione, che è naturale", dice il dg della Rai Giampaolo Rossi conversando con i giornalisti sul treno Roma-Sanremo. "Credo che la cosa importante sia mai snaturare questa sana polemica e trasgressività nella volgarità, perché Sanremo non parla a un pezzo del nostro Paese, ma a tutto, e quindi tutto deve essere rappresentato", aggiunge, rispondendo a chi gli chiede se il festival di quest'anno sarà meno anticonformista e più "di destra".

"Ogni anno Sanremo si trasforma in una sorta di centro del dibattito nazionale, è il luogo degli incontri, del dibattito anche della polemica, della creatività, da Sanremo si sviluppa un grande racconto della nostra nazione, il modo in cui ci raccontiamo, il modo in cui noi raccontiamo l'Italia al mondo, è una responsabilità importante", sottolinea il dg della Rai Giampaolo Rossi. La politica al festival? "Alla fine tutto è il luogo della politica, spesso anche lo sport, inevitabilmente anche lo spettacolo. Sanremo è il luogo del racconto della nostra società e dentro c'è anche, spesso e volentieri, la politica. Sanremo ha accompagnato l'evoluzione della nostra società, arte e musica sono lo specchio di questo, e inevitabilmente c'è spazio anche polemiche, rientra nella funzione di questi grandi eventi", aggiunge.

Il futuro di Sanremo sarà senza Amadeus, che ha annunciato di voler chiudere la sua esperienza dopo cinque festival consecutivi? "Siamo concentrati sul lavoro di questi giorni. Amadeus sta lavorando da mesi per portare a casa il risultato migliore. Di tutto il resto si parlerà dopo, siamo assolutamente concentrati sul lavoro di questi giorni", risponde il dg della Rai Giampaolo Rossi, in un breve scambio con i giornalisti sul treno speciale Roma-Sanremo. "Il festival è un grande racconto. Abbiamo sempre dato grande fiducia al direttore artistico perché Amadeus è un maestro da questo punto di vista e ha portato il festival di Sanremo a livelli di narrazione altissimi, sarà anche questo un grandissimo festival", aggiunge.

Quanto alla presenza del conduttore questa sera a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Rossi osserva che "sono scelte editoriali ponderate, avallate dai vertici aziendali. Credo che abbiano ponderato la bontà del progetto", dice il dg Rai, il quale poi conferma che domani verranno ufficializzati i risultati della raccolta pubblicitaria per Sanremo: "Sono altissimi", anticipa.

