Disabili e emergenze, dalla Protezione Civile le indicazioni per gli interventi e l'assistenza

"Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha firmato le indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore delle persone con disabilità e per le specifiche necessità assistenziali. Si tratta di un ulteriore passo in avanti che si compie per garantire sicurezza e protezione anche in momenti complessi come quelli relativi agli interventi in emergenza". Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.



"Ringrazio Ciciliano che ha una grande attenzione al tema della sicurezza e della prevenzione, e che, con uno sguardo attento ai bisogni specifici e alle disabilità, ha emanato un documento strategico fondamentale - sottolinea Locatelli -. Complimenti alla Protezione Civile e al Ministro Musumeci perché assicurare una corretta risposta alle esigenze specifiche della popolazione in caso di eventi emergenziali è indispensabile per garantire a tutti la massima tutela".



"Per l'Italia la sicurezza di ogni persona è una priorità, e quanto previsto è in linea con la Carta di Solfagnano e il pledge della Croce Rossa italiana, che supportiamo a livello internazionale - conclude Locatelli -. Serve promuovere buone pratiche condivise, servono piani e programmi di soccorso in emergenza e urgenza specifici e mirati per le persone con disabilità, e promuovere la formazione del personale e dei volontari".



