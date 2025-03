In scena con uno show ispirato a Vasco, sold out per attori disabili

ORTA NOVA - Tre date andate sold out e un grande successo di pubblico e partecipazione per lo spettacolo 'L'altra metà del cielo', realizzato dalla compagnia 'Oltre... il Sipario', composta da attori e attrici con disabilità di Orta Nova (Foggia). I ragazzi hanno portato in scena quadri emozionali e poetici ispirati all'album di Vasco Rossi, come l'omonima opera presentata dal rocker alla Scala di Milano. Lo spettacolo ha animato i teatri di Cerignola, Bari e Foggia mettendo in luce - dicono gli organizzatori - "quanto appreso nel corso del laboratorio teatrale che in questi mesi ha favorito percorsi di inclusione sociale di ragazzi con disabilità e non autosufficienti coinvolti in questo cammino".

Lo stesso Vasco Rossi ieri ha condiviso il video e la notizia sui suoi canali social, dimostrando l'importanza del progetto di inclusione sociale che, al termine di questa prima fase, fa un primo bilancio dell'esperienza. "Il progetto è andato benissimo" conferma Francesca D'Alessio, presidente dell'Aps 'Non solo social', che ha promosso e gestito il progetto finanziato con avviso pubblico Puglia capitale sociale 3.0 della Regione Puglia, in partenariato con altre realtà associative. "Abbiamo visto con i nostri occhi - prosegue - sorpassare ogni aspettativa che ci eravamo posti. C'è stata una buona risposta da parte della cittadinanza che ci ha fatto registrare tre sold out. Il gruppo ormai si vuole bene, si cerca e oggi prova tanta amarezza perché è l'ultima data nell'ambito di Puglia capitale sociale. Ma proseguiremo attraverso altre attività teatrali e quindi andando anche oltre regione, spostandoci con la nostra compagnia".



