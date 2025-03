Locatelli-Schillaci, un tavolo per le linee guida del progetto Dama

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro della Salute Orazio Schillaci hanno firmato il decreto che istituisce il Tavolo tecnico per l'adozione di un documento programmatico di indirizzo per il progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), con l'obiettivo di garantire sul territorio nazionale un modello organizzativo uniforme per facilitare l'accesso, l'accoglienza e la presa in carico dei bambini e delle persone adulte con disabilità presso le strutture sanitarie.



Coordinatore del Tavolo - si legge in una nota - che avrà durata di otto mesi, sarà Filippo Ghelma, direttore della struttura complessa Dama dell'ospedale San Paolo di Milano.

"Il sistema Dama è un modello innovativo che necessita di essere esteso e portato all'attenzione di tutti - spiega Locatelli -. Definire le linee guida nazionali, scopo del tavolo interministeriale, è il passo che ci consentirà di diffondere sempre di più questi protocolli per la presa in carico e la cura avanzata nei contesti ospedalieri delle persone con disabilità, in particolare intellettive e relazionali".



"Il pieno diritto alla salute, all'assistenza e all'accesso alle cure delle persone con disabilità - dichiara Schillaci - sono una priorità a cui abbiamo rivolto la massima attenzione.

In questa direzione va il modello Dama attraverso il quale vogliamo sviluppare un percorso di accoglienza e assistenza medica ospedaliera per una presa in carico delle persone con disabilità attraverso un approccio personalizzato e incentrato sui bisogni del singolo paziente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA