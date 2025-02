Sanremo, Locatelli: 'Share alto perchè si parla di persone vere'

"Questo share di Sanremo così importante, secondo me, potrebbe essere anche determinato dal fatto che si parla di persone: ci sono dei sentimenti veri, c'è la vita quotidiana, questa è la strada giusta da portare avanti anche a livello mediatico". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli intervistata a RaiNews24.



La ministra ha poi sottolineato: "Dobbiamo pensare al Teatro Patologico ma anche a tante realtà che nel nostro Paese hanno progetti come questo e cercano di portarlo all'attenzione di tutti e non ce la fanno. Poi basta un momento su un palco come quello di Sanremo in prima serata e finalmente l'attenzione di tante persone che pensano di non essere coinvolti in questi temi, c'è. Credo che nessuno si possa sentire escluso da queste tematiche, è una responsabilità che dobbiamo condividere tutti".



Parlando della canzone di Simone Cristicchi che poeticamente affronta il tema della demenza senie, Locatelli ha sottolineato che "il suo racconto ha toccato tutti ed ha dato tante emozioni ed è un messaggio anche di forza perchè le persone che amano chi curano e non vogliono essere sostituite, hanno anche una forza che tante volte si sottovaluta. Si parla sempre dei fragili, mentre penso che questa sia la parte più forte del nostro Paese. Stiamo lavorando in questa direzione per dare un riconoscimento" ed ha ribadito che la legge sul ruolo dei caregiver "nei prossimi mesi andrà in Consiglio dei Ministri. Spero entro la fine dell'anno la norma possa fare anche l'iter tra la Camera e il Senato".



