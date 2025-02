Carabiniere accompagna sulle piste da sci un bimbo ipovedente

Un bambino ipovedente di dieci anni, originario della Lombardia, ha potuto sciare in sicurezza sulle piste del comprensori sciistico dell'Alpe Lusia, in Trentino, grazie alla presenza di un carabiniere specializzato.

L'iniziativa - si apprende - è stata possibile grazie a un luogotenente dell'arma, formato come guida, che ha accompagnato il bambino in sicurezza sulla neve.

Da diversi anni, i carabinieri hanno instaurato una collaborazione con l'associazione "Sport abili" di Predazzo, consentendo a numerosi ragazzi non vedenti di poter praticare lo sci in sicurezza in tutto il Trentino Alto Adige. I militari, formati presso il Centro di addestramento alpino di Selva di Val Gardena, guidano lo sciatore attraverso un auricolare.



