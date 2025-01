Valastro (Croce Rossa Italiana), l'educazione è l'unico strumento contro le barriere e le diversità

"L'educazione è l'unico strumento utile per abbattere ogni barriera e ogni diversità, e dare forza alla dignità umana. Essa racchiude l'intero percorso di crescita dell'individuo, favorisce il confronto, la condivisione, la sensibilizzazione, il dialogo". Lo afferma il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, in occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione 2025, lo scorso 24 gennaio.



"Le nuove forme di povertà, il divario sociale, le discriminazioni e l'odio - aggiunge - possono essere affrontati con maggiore efficacia se alla base di ogni individuo, in ogni comunità, c'è una maggiore educazione. È da questa convinzione che bisogna partire per rilanciare un concetto di Umanità condivisa, che possa sviluppare inclusione sociale e lavorativa, cultura della pace e sviluppo sostenibile. Per farlo è necessario mette al centro la persona, con le sue necessità e i suoi bisogni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA